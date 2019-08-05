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Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor

Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor (2)EŞİ SAĞ KURTULACAK DİYE UMUDUM YOKRize'de sele kapılarak kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma Çap, olay yerinde bekleyişini sürdürüyor.

05.08.2019 13:56
Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor
Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor (2)
EŞİ SAĞ KURTULACAK DİYE UMUDUM YOK
Rize'de sele kapılarak kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma Çap, olay yerinde bekleyişini sürdürüyor. Acılı eş Fatma Çap, Akşam eşimle görüştüm. 'Köye çıkma gel merkezde kalalım' dedim. O arkadaşları ile köyde kalacağını söyledi. Sonra 'çok yağmur yağıyor, gel çıkma' dedim ama o yoldaydı. Sonra aradım ama ulaşamadım, yanındaki arkadaşını aradım. Onun telefonu çalınca eve çıktılar sandım. Sonra 'kayboldu' diye sosyal medyada baktık ismini yazdılar. 'Sağ kurtarılacak' diye umudum yok. Dere çok yüksek. Cenazesine ulaşmak istiyoruz dedi.

Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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