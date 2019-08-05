Rize'de selde kaybolan kişi aranıyor (2)

EŞİ: SAĞ KURTULACAK UMUDUM YOK

Rize'de sele kapılarak kaybolan Hüseyin Çap'ın eşi Fatma Çap, olay yerinde bekleyişini sürdürüyor. Acılı eş Fatma Çap, "Akşam eşimle görüştüm. 'Köye çıkma gel merkezde kalalım' dedim. O arkadaşları ile köyde kalacağını söyledi. Sonra 'çok yağmur yağıyor, gel çıkma' dedim ama o yoldaydı. Sonra aradım ama ulaşamadım, yanındaki arkadaşını aradım. Onun telefonu çalınca eve çıktılar sandım. Sonra 'kayboldu' diye sosyal medyada baktık ismini yazdılar. 'Sağ kurtarılacak' diye umudum yok. Dere çok yüksek. Cenazesine ulaşmak istiyoruz" dedi.