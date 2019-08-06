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Rize'de sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmalarına tekrar başlandı

Rize'de şiddetli yağmur sonrasında taşan derenin akıntısına kapılarak kaybolan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmaları devam ediliyor.

06.08.2019 16:21 Rize'de sele kapılan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmalarına tekrar başlandı
Rize'de şiddetli yağmur sonrasında taşan derenin akıntısına kapılarak kaybolan Hüseyin Çapoğlu'nu arama çalışmaları devam ediliyor.

JAK, AFAD, UMKE ve deniz polisinden oluşan 40 kişilik ekip ile derenin debisinin düşmesiyle birlikte dere içerisinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hüseyin Çapoğlu'nun eşi Fatma Çapoğlu da arama çalışmalarını yerinde izliyor. Rize il Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Şakir Kurk, derede çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Dün ve bugün 40 kişinin üzerinde arama kurtarma ekibi ile birlikte AFAD koordinesinde polisimiz, jandarmamız, JAK, AKUT, UMKE, 112 ekiplerimiz helikopterimiz emniyet ve özel idareden aldığımız drone ekipleriyle birlikte çok üst düzeyde bir arama çalışmaları yürütüyoruz. Aile ile birlikte sürekli irtibatımız var. İlimiz geneli ile şuana kadar bize sıkıntısı olduğunu ifade eden 50 civarında bir vatandaşımız müracaat etti evlerle ilgili teknik ekiplerimizde yine sahadalar ilçe ilçe gezecekler ve tüm hasar tespit çalışmalarımızı bir hafta on gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi. - RİZE

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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