Rize'de Selin Yıktığı Köprüler Tekrar Yapılacak

04 Aralık 2018 Salı 14:01



04 Aralık 2018 Salı 14:01

Rize'nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yıkılan 4 köprü yeniden yapılacak.Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Ağustos'ta sel felaketi yaşadıklarını anımsattı.Afetin yaralarının sarıldığını ifade eden Balcı, "Bölgemizde 4 köprü sel nedeniyle yıkıldı. Bunları DSİ yeniden yapmak için kendi programına aldı. Aldığım bilgiye göre bu yıl sonuna kadar mağduriyetler giderilecek." dedi.Balcı, Köprücüler Mahallesi'nde, Muhammet Nalbaş'ın evi ile yol arasından geçen derenin üzerindeki köprünün yerine de yenisinin yapılacağını belirterek, "Biz köprüsünü geçici olarak yapıp hizmetine sunduk. Elektrik direklerini bulup kendisine kendi ellerimizle köprü yaptık. Mağduriyetini de giderdik." diye konuştu.Muhammet Nalbaş da 3 aydır geçici olarak yapılan köprüyü kullandıklarını ifade ederek, "Bu köprü biraz tehlike oluşturuyor. Yetkililerle görüştüm köprünün yapılacağını söyledir. Ben de yapılmasını bekliyorum." dedi.