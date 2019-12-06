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Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

06.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:58Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
'de seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda yönüne giden 34 DY 6499 plakalı yolcu otobüsünün motorundan Pazar Tüneli mevkisinde duman çıktığını gören sürücü İsmail Bilgi, aracı yol kenarına çekti ve alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede otobüsü saran alevlere Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri müdahalede bulundu.
Yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Sürücü Bilgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını fark edince aracı yol kenarına çektiğini ve kapıyı tekmeleyerek açtığını belirterek, "Tektim, yolcu yoktu. Hopa'ya gidiyordum. Bir anda yangın başladı. Kendimi zor kurtardım." dedi.

Karadeniz Sahil Yolu, Artvin, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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