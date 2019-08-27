Haberler» 3. Sayfa» Haber

Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Rize'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

27.08.2019 13:43 Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Rize'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Tophane Mahallesi Dalyan mevkiinde meydana geldi. Halim Suyabatmaz isimli vatandaş eşi ve çocuğu ile sokakta sohbet ettiği sırada olay yerine gelen beyaz bir araçtan inen N.D., aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen Suyabatmaz'a 8 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Suyabatmaz, özel bir araçla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı anı çevre dükkanların güvenlik kameralarına yansırken, yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - RİZE

Tophane, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:47   Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı
14:46   Sendika başkanına saldıran şahıs tutuksuz yargılanacak
14:46   Napoli'deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı
14:43   Cep telefonu almaya gelip sakada kutusunu çaldı
14:39   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye ile ilgili karanlık kehanetlerinin hiçbirisi tutmadı."
14:35   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya...
14:34   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü."