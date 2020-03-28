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Rize'de sokak hayvanları için yem bırakıldı

Rize'de sokak hayvanları için şehrin çeşitli yerlerine yem bırakıldı.

28.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:44
Rize'de sokak hayvanları için yem bırakıldı
Rize 'de sokak hayvanları için şehrin çeşitli yerlerine yem bırakıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kafe ve restoranların fazlalık yemeklerinden beslenen sokak hayvanlarının, yaşanan bu süreçte işletmeler kapanınca aç kalma riski ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Bu duruma kayıtsız kalmayan belediye ekiplerinin, şehir içinin yanı sıra sahil kesiminin de belli noktalarına hayvanlar için yem bıraktığı vurgulandı.
Hayvanların aç kalmaması için yem bırakma işlemlerinin düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Rize, Güncel

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