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Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

-Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi -Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen 10 katlı bina...

22.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:22
- Rize 'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi
-Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi
RİZE - Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi.
Olay Merkez'e bağlı Camiönü mahallesinde bulunan Çay Apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bina sakinlerinin kolonlardan çatırdama sesi geldiğini fark etmeleri üzerine durumu yetkilere haber vermesi üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı çalışanlar, yapmış oldukları incelemelerde binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etti. Tutulan raporun ardından 44 daire, 10 ticari işletmenin bulunduğu binayı tahliye edilirken, bina emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Binanın altından geçen yol ise olası bir yıkılma tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı.
Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi. Rize’de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Rize'de tahliye edilen 10 katlı bina havadan görüntülendi
Etiketler : Rize, Yerel

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