Rize'de tahta araba geleneği yaşatılıyor

Rize'de tahta araba geleneği yaşatılıyorRİZE'de 'Formulaz' adı verilen yarışlarında düzenlendiği Tunca Beldesi'nde tahta araba geleneği yaşatılıyor.

28.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 09:22
Rize'de tahta araba geleneği yaşatılıyor
RİZE'de 'Formulaz' adı verilen yarışlarında düzenlendiği Tunca Beldesi'nde tahta araba geleneği yaşatılıyor. 7'den 77'ye herkesin tutkunu olduğu tahta arabalarla dik rampalarda saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşanlar, heyecanlı anlar yaşıyor. Tahta arabalar çay yüklerini taşımak için de kullanılıyor.
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi'nde asırlardır sürdürülen tahta araba geleneği yaşatılıyor. 'Formulaz' adı verilen yarışlarında düzenlendiği belde de yaz aylarında 7'den 77'ye herkes tutkunu olduğu tahta arabalar yapıyor. Kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksam kullanılmayan tahta arabalar standart yapılıyor. Tutkunları maksimum uzunluğunu 1,70 metre, genişliği ise 70 santimetre olarak yaptığı tahta arabalarla dik rampalarda saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşarak, heyecanlı anlar yaşıyor. Tahta araba kullananlar kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabıyı giyiyor.
ÇAYDA TAŞIYORLAR
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Formulaz' tahta araba yarışlarına hazırlananlar, tahta arabalarla dik rampalarda antrenman sürüşleri yapıyor. Yaş çay hasadının sürdüğü beldede kimileri ise tahta arabaları ile alım yerlerine çay yüklerini taşıyor. Tahta arabaların arkasına takılan çekici ile yaş çay yükleri alım yerlerine ulaştırılıyor. 2 kilometrelik mesafeden çay taşınan tahta arabalar, böylelikle sağlamlık testinden geçiriliyor. Tahta arabaların bakımları da ihmal edilmiyor. Tekerlekler, dağ lastiği adı verilen tırtıklı tekerleklerle sıklıkla değiştiriliyor, tekerlekler ve direksiyon parçaları yağlanıyor. Çocuklarda büyüklerinden tahta araba geleneğini öğreniyor.
'ÇOCUKLARIMIZDA KÜLTÜRLERİNİ TANIDI'
Formulaz etkinlikleri sayesinde bölge kültürünün bir parçası olan tahta arabayı tanıttıklarını belirten Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül "Tahta arabalar bu bölgenin bir parçası, ancak bir dönem tamamen yok olmuş. Bizde buradan harekete geçip kültürümüzü yeniden canlandırmak için 2009 yılından beri tahta arabaların yarıştığı Formulaz etkinliklerini düzenliyoruz. Bu sayede tahta arabalarımızı tüm dünya tanıyor. En önemli kazanımsa çocuklarımız. Yöre kültürünün bir parçası olan tahta arabalarla tanıştılar ve çok seviyorlar. Bu sayede bilgisayarlardan, telefonlardan uzak durarak zamanlarını hep birlikte tahta araba sürerek geçiriyorlar. Yarışmacılarımızsa bu yıl farklı bir teknikle çalışarak hazırlanıyor. Çay bahçelerinden arabaları ile çay taşıyıp sağlamlıklarını kontrol ediyorlar. Buda eksikliklerini görüp arabalarını yarışlar için geliştirmelerini sağlıyor 'dedi.
'ARABAMI TEST EDİYORUM'
Tahta araba kullanan Levent Gül de geçen yıl kaza yapmasına rağmen yine yarışlara hazırlandığını belirterek 'Bu yıl taktik değiştirdim. Arabamın sağlamlığını yaş çay taşıyarak test ediyorum. Bu sayede arabamın eksikliklerini görüp atölyede geliştiriyorum.ödedi.
Zafer Aydın ise "Bu yıl yarışlarda şampiyon olmak istiyorum. Bunun içinde ilk şart arabayı tanımak. Ben 130 kiloyum, taşıdığım yük bugün 150 kilo. Önce arabamın sağlamlık testini yapıyorum bu sayede. Eksikleri görüp arabamı ona göre düzenliyorum. Hem çay işimi hallediyorum hem de yarışlara hazırlanıyorum" diye konuştu. Rize’de tahta araba geleneği yaşatılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Araba, Tunca, Rize, Çay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: İthalatta 400’ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Ekonomi
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi 3. Sayfa
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Gümüşhane’de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu Ekonomi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Haberler››Güncel››Rize'de tahta araba geleneği yaşatılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:16: 'Emek Dostu' akademisyene anlamlı ödül - Haber 10:14: Son dakika haberi! SINAV YOLUNDA KAZA; YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE DEĞİL SINAVA GİTTİ - Haber 10:10: Son dakika! Ayvalık Belediyesi YKS için otobüsler kaldırdı - Haber 10:09: Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada - Haber 10:09: Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı - Haber 09:27: Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek - Haber 09:08: 1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var - Haber 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin