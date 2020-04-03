Rize'de taksi şoförlerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Rize 'de iki taksi şoförü sokak hayvanları için Çamlıhemşin ilçesinde bazı yerlere yiyecek bıraktı.

İlçede taksi şoförlüğü yapan Ömer Sayın ve Gökhan Kesici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birçok işletmenin kapalı olması dolayısıyla yiyecek bulamayan hayvanlara sahip çıkmak için harekete geçti.

Sosyal medya hesaplarından sokak hayvanları için mama topladıklarını duyuran Sayın ve Kesici'ye arkadaşları destek verdi. Bu kişiler, hem kendi imkanları ile temin ettikleri hem de arkadaşlarının gönderdikleri mamaları ilçede çeşitli noktalara bıraktılar.

Ömer Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede koronavirüs önlemleri kapsamında bir çok işletmenin kapalı olduğunu söyledi.

Bundan dolayı sokak hayvanlarının aç kaldığını dile getiren Sayın, "İnternet üzerinden arkadaşlarımız bize mama yardımında bulundu. Biz de bu mamaları sokakta aç kalan hayvanlara veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA