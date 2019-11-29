Haberler » Güncel » Rize'de toplantıda trafik ele alındı - Haber

Rize'de toplantıda trafik ele alındı

Rize Belediye Başkanlığında şehir merkezindeki araç trafiğine akıcılık kazandırmak ve şehir geçişlerinde yapılacak düzenlemelerin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

29.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:14Rize'de toplantıda trafik ele alındı
Belediye Başkanlığında şehir merkezindeki araç trafiğine akıcılık kazandırmak ve şehir geçişlerinde yapılacak düzenlemelerin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Rize Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Kemal Çeber'in yanı sıra Rize Muhammed Avcı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve diğer yetkililer katıldı. Halihazırda ulaşım alanında Rize'de yapılan ve yapımına devam edilen projelerin değerlendirildiği ve araç trafiğine daha bir akıcılık kazandırmak için ve şehir geçişlerinde yapılacak düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıya ilişkin yapılan ortak değerlendirmede, bilhassa son dönemde Rize'nin bütün dinamiklerinin büyük uyum içinde ile en iyi hizmetin kazandırılmasının gayreti içinde oldukları belirtildi. Karayolları geçişlerine ilişkin yapılan toplantı ile de Rizelilere en iyi hizmetin sunulmasının hedeflendiği ifade edildi. - RİZE

Milletvekili, Rahmi Metin, Trabzon, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:03 DHA YURT BÜLTENİ - 21
20:03 Bağdat'taki Tahrir Meydanı'ndan "Güle güle Adil" sesleri yükseliyor
20:02 Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar
20:01 İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
20:00 Bağ evinden 40 parça malzeme çalan zanlılar yakalandı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 20:05:14