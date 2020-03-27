Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rize'de toplu taşımaya kısıtlama, caddelere ve sokaklara park yasağı getirildi

Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerine park yasağı, köy ve ilçe toplu taşıma araçlarına ise kısıtlama getiriliyor.

27.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:14
Rize'de toplu taşımaya kısıtlama, caddelere ve sokaklara park yasağı getirildi
Rize 'de Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerine park yasağı, köy ve ilçe toplu taşıma araçlarına ise kısıtlama getiriliyor.

Rize'nin Kendirli Beldesi ve 4 köyde karantina uygulamasının başlamasının ardından Rize merkez Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinde park yasağı getirilirken, ilçe ve köylerden yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına ise kısıtlama getirileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 28 Mart Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren Rize'deki Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde istisnasız park yasağı uygulanmaya başlanacak ve ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların parklanmalarının yasaklanacağı öğrenildi.

Ayrıca ilçelerden ve köylerden il merkezine gelen toplu taşıma araçları ile kooperatif ve her türlü toplu taşıma araç sirkülasyonunun azaltılması için Rize Belediyesi ve ilçe  Kaymakamlıklarının gerekli tedbirleri alması istendi. - RİZE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Rize, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Rize'de toplu taşımaya kısıtlama, caddelere ve sokaklara park yasağı getirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Türkiye’de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haberler
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları Haberler
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

20:14: Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Haber 20:14: FLAŞ / 5 - Haber 20:14: Nikaragua'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber 20:14: Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yalanlandı - Haber 20:13: BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Haber 20:12: Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımıza ilettim" deyip duyurdu: Daha ileri tedbirlere ihtiyaç var - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor