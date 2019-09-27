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Rize'de trafik kazası: 10 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

27.09.2019 15:24Rize'de trafik kazası: 10 yaralı
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 03.00 sıralarında Rize'nin Pazar İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Kaçkar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardeşen'den Pazar istikametine gitmekte olan Y.İ yönetimindeki 53 EC 609 plakalı panelvan tipi araç kontrolden çıkarak park halindeki 3 farklı araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan araç şoförü Y.İ ile birlikte isimleri belirlenemeyen 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 Acil servis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan ağır olan 8'inin Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - RİZE

Devlet Hastanesi, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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