26.06.2019 15:13
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Rize

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Rize 'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Ardeşen Kaçkar İtfaiye Merkezi karşısında meydana geldi. Ardeşen istikametinden Gürcistan istikametine gitmekte olan XU-777-LO Gürcistan plakalı aracın yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden oldukları öğrenilen 2 Gürcistan vatandaşı hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ülkelerine gönderilmesi için ise işlem başlatıldığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - RİZE
Kaynak: İHA
Gürcistan , Ardeşen , Rize , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:10 Vişne ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
17:09 İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma...
17:06 Yayalara trafik denetimi
16:59 Yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi
16:55 Eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla sokakta yaşıyor
16:53 Kazada ölen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
16:51 Karaman'daki silahla yaralama olayına 2 tutuklama