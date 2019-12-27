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Rize'de trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki

Rize'de geçen yıl minibüsün çarptığı öğretmenlerden yaşamını yitiren Nazan Koçer'in yakınları ile yaralanan Marife Özay, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

27.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:52 Rize'de trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki
'de geçen yıl minibüsün çarptığı öğretmenlerden yaşamını yitiren Nazan Koçer'in yakınları ile yaralanan Marife Özay, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Kazada yaralanan Özay ve hayatını kaybeden Koçer'in kardeşi Nalan Demirel ile öğretmen arkadaşları ve öğrencileri, Rize Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.
Özay, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala kazayı hatırlamadığını söyledi.
Halen görevine başlayamadığını dile getiren Özay, "Şu an sanık dışarıda, tutuksuz. Biz eğitimciysek adaletin yerini bulması için hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz." dedi.
Davalarında haklı olduklarını belirten Özay, sanığın tutuksuz yargılanmasının kendisi ile ölen öğretmen arkadaşının yakınlarının ve öğrencilerinin acısını artırdığını anlattı.
Bunu hak edecek bir şey yapmadıklarını ifade eden Özay, şöyle konuştu:
"Yaya geçidinden geçerken bir trafik canavarı tarafından biçildik. Kazada ölen öğretmen arkadaşımla öğrenciler için faydalı olacak projede birlikte çalıştık. Arkadaşım vefat ettiği için okuldan tayinimi istemek zorunda kaldım. Suçsuz olduğum halde bunun hesabını neden veriyorum? Arkadaşım neden bir yıldır mezarda yatıyor? Bunun hesabının birilerinden sorulması gerekiyor. Hesabı sorulacak kişi de belli."
Nalan Demirel ise kaza olduğu gün ablası Nazan Koçer ile mesajlaştığını aktararak, "Ablam yaya geçidinden geçerken araba çarpmış. Ablam toprağın altındayken o kişi dışarıda rahat rahat gezebiliyor. Biz burada hukuk mücadelesi veriyor ve haklıyız. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Rize'de, 27 Aralık 2018'de Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kazım Eren Kazdal yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Koçer (49) ve Marife Özay'a çarpmış, Koçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Özay ise yaralanmıştı.
Kazanın ardından tutuklanan Kazdal, geçen hafta mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

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