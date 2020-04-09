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Rize'de ücretsiz maske dağıtımı başladı

RİZE'de valiliğin organizasyonuyla üretilen maskeler, ücretsiz olarak halka dağıtılmaya başladı.

09.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:12
Rize'de ücretsiz maske dağıtımı başladı

RİZE'de valiliğin organizasyonuyla üretilen maskeler, ücretsiz olarak halka dağıtılmaya başladı. Kentte, her gün 12 bin adet maske dağıtımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını sonrası kullanımı artan maskelerin ücretsiz olacağını duyurmasının ardından, Rize Valiliği'nin koordinesinde maske üretimi başladı. Üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kent girişindeki Alipaşa uygulama noktasında polis ve sağlık ekipleri, ateş ölçümü yaptıkları otomobildeki sürücü ve yolculara maske dağıttı. Uygulamadan memnun olan sürücü ve yolcular, görevlilere teşekkür etti. Rize Valiliği'nce her gün yaklaşık 12 bin maske dağıtımının yapılacağı öğrenildi.  Maske alan Ensar Yazıcı, 'İnşallah gerekli önlemler alınırsa bu virüs belasından kurtaracağız. Ne yazık ki insanlarımız biraz vurdumduymaz. İnşallah insanlarımız evlerinde kalarak ve zorunlu hallede dışarı çıkınca maske takarak kurtulacağımıza inanıyorum' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Güncel
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