Haberler » Güncel » Rize'de uçuruma yuvarlanan yaşlı kadın öldü - Haber

Rize'de uçuruma yuvarlanan yaşlı kadın öldü

Rize'de hayvanlarına ot topladığı sırada uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

09.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:22Rize'de uçuruma yuvarlanan yaşlı kadın öldü
'de hayvanlarına ot topladığı sırada uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
İl merkezine bağlı Yenikale köyünde hayvanlarına ot toplamaya giden Veciye Saruhan'ın (67) evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Saruhan'ı 15 metrelik uçurumun dibinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ot topladığı sırada uçuruma yuvarlanan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Uçurumdan çıkarılan Saruhan'ın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:45 Çavuşoğlu avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
21:42 Define ararken suçüstü yakalandı - Haber
21:42 Büfe sahibini omzundan vurdular - Haber
21:42 Yunus Emre Enstitüsünün yeni yıl ilk Türkçe Yeterlilik Sınavı ocakta yapılacak - Haber
21:40 ÇAVUŞOĞLU: AVRUPA'NIN GİDİŞATINI BİZ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı - Haber
9.12.2019 21:48:12