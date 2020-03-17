Menü
Haberler ›› Güncel ››Rize'de umreden dönenlerin testleri 'negatif' çıktı - Güncel

Rize'de umreden dönenlerin testleri 'negatif' çıktı

RİZE Valiliği'nden yapılan açıklamada, umre ziyaretinin ardından şehre dönen 438 kişinin sürekli kontrol altında tutulduğu ve koronavirüsle ilgili yapılan test sonuçlarının 'negatif' çıktığı belirtildi.

17.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:06
Rize'de umreden dönenlerin testleri 'negatif' çıktı

RİZE Valiliği'nden yapılan açıklamada, umre ziyaretinin ardından şehre dönen 438 kişinin sürekli kontrol altında tutulduğu ve koronavirüsle ilgili yapılan test sonuçlarının 'negatif' çıktığı belirtildi.

Umre ziyaretinin ardından Rize 'ye dönen 438 kişinin sağlık durumu hakkında Rize Valiliği'nden açıklamada bulunuldu. Kişilerin evlerinde sürekli kontrol altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm illerimizde olduğu gibi geçen hafta itibariyle umre ziyaretinden dönen bütün vatandaşlarımız hava limanlarında gerekli tıbbi kontrol yapılarak Rize'ye intikallerine izin verilmiştir. Bahsi geçen kişiler İl Sağlık Müdürlüğümüzce evlerinde sürekli kontrol altında tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

TESTLERİN TAMAMI 'NEGATİF' ÇIKTI

Rize'de yeni tip koronavirüs önlemlerinin birçok ilden önce başlatıldığını belirten açıklamanın devamında "Umreden dönen kişilerden belirli aralıklarla numuneler alınmış ve yapılan testlerin tamamı 'negatif' çıkmıştır. Umrecilere karantina kararı alındıktan sonra her yerde yapılan uygulamalar ilimizde de yapılmaktadır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Umre, Rize, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Yetkililerin Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor Güncel
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor Güncel
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor