Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize
'de 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ne yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince Fındıklı
ilçesinde şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs içerisinde yapılan aramada V.Ç'ye ait olduğu belirlenen 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan çalışmalar sonrasında V.Ç. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.T. ve A.A.A. yakalanmış, A.A.A'nın ikamet aramasında 6 kök hint keneviri bitkisi ile daralı ağırlığı 2.50 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak V.Ç, A.T. ve A.A.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçu şüphelisi olarak Pazar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, şahıslardan V.Ç. tutuklanmış, A.T. ve A.A.A. adli kontrolle serbest bırakılmıştır."