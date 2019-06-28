28.06.2019 18:38
Haberler » Güncel » Haber

Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 177 gram esrar ele geçirildi.

Rize 'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 177 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu-uyarıcı madde getirip pazarlayan, üretimi ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma kapsamında Ardeşen ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 kilo 177 gram esrar, 267 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.D. ve C.S. gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" iddiasıyla Pazar adliyesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Rize , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:55 DHA YURT BÜLTENİ- 19
19:54 Maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin davaya başlandı
19:52 "Yargıtay Yargı Etiği Hukuk Kliniği" sertifika töreni
19:52 TOKAT- ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KADİR YILDIRIM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-EK
19:51 Türkiye ile Kosova arasında eğitim alanında iş birliği
19:50 Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı
19:49 İstanbul Valiliğinden Boğaz'daki gürültü kirliliğini önlemek için çalışma