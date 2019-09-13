Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize
'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu Madde Ticareti yapan kişilere yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, Kalkandere İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri ile birlikte 2 jandarma asayiş timi tarafından ilçeye bağlı Geçitli Köyünde İ.U'ya ait eve operasyon düzenlendi.
Ekipler ve narkotik arama köpeği Atak tarafından yapılan aramada, 1.5 kilogram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 tabanca ve 4 tüfek fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.U'nun gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemleri sürdüğü kaydedildi.