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Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de 4 ayrı noktada gerçekleştirilen aramada 366 gram kubar esrar, 970 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

16.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:10Rize'de uyuşturucu operasyonu
'de 4 ayrı noktada gerçekleştirilen aramada 366 gram kubar esrar, 970 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgi elde edilen şahıslar hakkında çalışma başlattı.

Alınan arama kararının ardından dört ayrı adreste yapılan aramada 366 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 1 kök skunk bitkisi, 970 gram kenevir tohumu

42 gram toz esrar ile 1 metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

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