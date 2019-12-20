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Rize'de üzerine ağaç devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi

Rize'de dün kestikleri ağaç üzerine devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi.

20.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:08 Rize'de üzerine ağaç devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi
'de dün kestikleri ağaç üzerine devrilerek ölen çiftin cenazesi 'ya gönderildi.
ilçesine bağlı Şenyuva Köyünde üzerine kestikleri ağaç devrilerek dün ölen Necati Yılmaz (69) ile eşi Hayriye Yılmaz (61) için Çamlıhemşin Merkez Camisinde Cuma vaktinin ardından cenaze namazı kılındı. Törene Yılmaz'ın çocukları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından yılmaz çiftinin cenazesi Keçiören Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Cenazeler yarın Kocatepe camisinde öğle vaktinin ardından Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.

Çamlıhemşin, Ankara, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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