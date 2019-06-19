19.06.2019 11:52
Haberler» Güncel» Haber

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize

RİZE Valiliği, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

RİZE Valiliği, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre kent genelinde şiddetli sağanak beklendiği duyuruldu. Açıklamada, "Bugün öğlen saatlerinden itibaren başlayıp, gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
Valiliğin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.


- Rize
Kaynak: DHA
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Rize, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:38 Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava
13:37 TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi Toplantısı - AKDENİZ-PA Başkanı Bouran
13:37 "Destekleyici bir ebeveyn olun"
13:36 Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak'ta
13:33 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası
13:33 AYDIN JES'LERİN ZARARLARINI RAPORLADILAR
13:33 İSTANBUL--AVCILAR'DA OTOMOBİLİ BÖYLE ÇALDILAR