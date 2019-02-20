Rize'de Yangın

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Rize'de bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki Abdullah Delibalta'ya ait evde yangın çıktı.Yangını fark eden anne Sema Delibalta, otistik çocuğu Lokman Delibalta'yı alarak evden dışarı çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Soğutma çalışmalarının ardından evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirledi.Yangında evde maddi hasar oluştu.