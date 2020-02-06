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Rize'de yapılacak "13. Petranboard Kayak Şenliği" ertelendi

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl 13'üncüsü yapılacak Petranboard Kayak Şenliği, son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle ertelendi.

06.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46Rize'de yapılacak
'nin ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl 13'üncüsü yapılacak Petranboard Kayak Şenliği, son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle ertelendi.
Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Şubat Pazar günü yapmayı planladıkları Petranboard Kayak Şenliği'ni ileri bir tarihe ertelediklerini belirtti.
Festivalin ne zaman yapılacağının henüz netlik kazanmadığını ifade eden Tığcı, şunları kaydetti:
"Ülkemizde son günlerde yaşanan üzücü hadiselerden dolayı festivali erteleme kararı aldık. Başta şehitlerimize, çığ felaketinde ve uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. İnşallah ülke olarak bu kötü günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşarız."

İkizdere, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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