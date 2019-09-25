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Rize'de yavru ayı köpeklerle bir oldu, ilçe merkezini birbirine kattı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yavru ayının köpeklerle birlikte sokakta koşuşturması güvenlik kameralarına yansıdı.

25.09.2019 10:59Rize'de yavru ayı köpeklerle bir oldu, ilçe merkezini birbirine kattı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yavru ayının köpeklerle birlikte sokakta koşuşturması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saat 01.00 sularında gerçekleşti. Tepelerde yiyecek bir şey bulamayan yavru ayı ilçe merkezine indi. Burada sokak köpekleriyle dostluk kuran yavru ayı, ilçe merkezinde köpeklerle gezmedik yer bırakmadı. Dükkanların kapılarını yoklayan yavru ayı, istediğini bulamayınca tekrar geriye dönmek zorunda kaldı. Yavru ayının ve köpeklerin bir arada koşarak oluşturduğu görüntüler ise anbean işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı. - RİZE

Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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