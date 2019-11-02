Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda youn kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı. Güncel Kaynak: AA
Gezmeye gittikleri Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar tamamlandı.
İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip, 9 iş makinesi yardımıyla yayla yollarını açmak için yaklaşık 7 saat süren çalışma yaptı.
Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı çalışma sonucunda 23 kişiye ulaşıldı. Bulundukları yerden alınarak yerleşim yerine getirilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.