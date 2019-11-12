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Rize'de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına ara verildi

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına ara verildi.

12.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:02Rize'de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına ara verildi
'nin ilçesine bağlı yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına ara verildi.
Çayeli Kaymakamlığı, Rize Valiliği Mera Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda ilçeye bağlı Zargistal Yaylası'nda 3, Eğnaçor Yaylası'nda 8, Marbudam Yaylası'nda 18, Kumhala Yaylası'nda 4, Colf Yaylası'nda 1 olmak üzere Mera Kanunu'na aykırı yapılmış toplam 34 evin yıkım çalışması yürütüyor.
İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 10 evin yıkımı tamamlanırken ev yapmak üzere açılmış 16 ocak kapatıldı.
Yaylalarda yapısı bulunan vatandaşlardan bazıları, evlerini kendilerinin yıkacağını belirterek yetkililerden süre istedi.
Kaymakamlık, yapılan görüşmelerin ardından vatandaşlara yapıları kendilerinin yıkması için süre tanıyarak çalışmalara ara verdi.
Yetkililer, evlerin sahiplerince yıkılmaması halinde yıkım çalışmalarına yeniden başlanacağını bildirdi.

Çayeli, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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