Rize'de yaz ayında karda kayak keyfi

Rize'de yaz ayında karda kayak keyfiRİZE'li kayakçı Adnan Er, yılın 6 ayı kar altında kalan deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki İkizdere illçesi Dağı'nda ayak keyfini yaşadı.

06.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:44
Rize'de yaz ayında karda kayak keyfi
RİZE'li kayakçı Adnan Er, yılın 6 ayı kar altında kalan deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki İkizdere illçesi Dağı'nda ayak keyfini yaşadı.
Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda yaz ayında halen kar bulunuyor. Rize'de kayak sporu ile uğraşan Adnan Er, yaz ayında kayak için Ovit Dağı'na çıktı. Er, hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu şehir merkezine 90 kilometre mesafedeki Ovit Dağı'nda yılın son kayağını yaptı. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede şort ve tişörtler ile kayak yapan Er, yılın son kayak keyfini yaşama şansı buldu.
Haziran ayında kayak yapmanın muhteşem bir duygu olduğunu belirten Adnan Er, "Rize'nin Ovit Dağında kayak sporu 6-7 ay yapılabiliyor. Haziran ayındayız ama buralarda halen kayak yapılabilecek kadar kar var. 2 buçuk kilometre tırmanış yaptıktan sonra kendime uzun bir pist oluşturdum. Bu mevsimde kısa kol tişört, şort ve güneş gözlüğü ile kayak yapmanın keyfide bir başka. Dünyanın hiçbir yerinde bu mevsimde böyle bir kar görmek mümkün değil. Herkese bu keyfi tavsiye ediyorum? dedi. Rize’de yaz ayında karda kayak keyfi

Kaynak: DHA

Etiketler: İkizdere, Türkiye, Rize, Güncel, Haber

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