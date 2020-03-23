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Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla önceki gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar, izinle girdikleri evlerinden eşyalarını boşaltmaya başladı.

23.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:46
Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor

RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla önceki gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar, izinle girdikleri evlerinden eşyalarını boşaltmaya başladı. Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanında ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak.

Camiönü mahallesinde bulunan 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında pazar günü çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu,Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptığı teknik incelemede, kolon ve kirişlerde derin çatlaklar oluştuğunu tespit etti. Can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verildi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanına ya da tahsis edilen yurtlara yerleştirildi. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerler ile yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Daha önce yaptırılan deprem performans analizinde de binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.

EŞYALARINI BOŞALTIYORLAR

Bina sakinlerine eşyalarını boşaltmaları için izin verildi. Bina giriş kapısındaki mühür sökülürken, polis de giren ve çıkanları kayıt altına aldı. Vatandaşlardan kimi bazı özel eşyalarını alırken, kimi tüm eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

Dairesini boşaltan Hayrullah Tibet, "Kolonların patladığını duyduk, tedbir amaçlı boşaltıyoruz. Şimdi özel eşyalarımızı almaya başladık sonrasında da büyük eşyaları taşıyacağız" dedi.

Gönül Sevim de "Çok üzgünüz ama inşallah kazasız belasız bu duruma atlatacağız. Yetkililer izin verdiler, eşyalarımızı çıkarmaya başladık. Hızlıca binamızı tahliye edeceğiz" diye konuştu.

Çay Apartmanı Yöneticisi Gökhan Sarı ise,"Taşıyıcı kolonlarımız çatladığı için binamıza tahliye kararı alındı. Bina mühürlenmişti, tehlike devam ediyor ancak vatandaşların eşyalarını alabilmeleri için mühür açıldı, hızlıca eşyaların tahliyesini yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Rize Belediyesi, Polis, Çay, Güncel

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