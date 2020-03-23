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Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor

Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyorRİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla önceki gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar, verilen izinle girdikleri evlerini boşaltmaya başladı.

23.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:57
Rize 'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor
RİZE'de taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluşan ve önlem amacıyla önceki gece tahliye edilen 11 katlı binada yaşayanlar, verilen izinle girdikleri evlerini boşaltmaya başladı. Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanında ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak. Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'ndeki 11 katlı 44 daireli Çay Apartmanı'nın taşıyıcı kolon, kiriş ve duvarlarında pazar günü çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu Rize Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı teknik incelemede bina taşıyıcı kolon ve kirişlerinde derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Ekipler can ve mal güvenliği açısından binanın tahliyesine karar verdi. Binada oturanlar evlerinden tahliye edilerek, yakınlarının yanına ya da tahsis edilen yurtlara yerleşti. Binanın bulunduğu sokak ise bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı. Bu arada binada daha önce de yaptırılan deprem performans analizinde binanın riskli olduğunun tespit edildiği ortaya çıktı.
EŞYALARINI BOŞALTIYORLAR
Binada yaşayanlara eşyalarını tahliye etmeleri için izin verildi. Ekipler bina giriş kapısındaki mührü söktü. Polis ekipleri giren ve çıkanları kayıt altına aldı. Vatandaşlar girdikleri evlerini boşaltmaya başladı. Kimi özel bir kaç eşyasını aldı, kimileri ise eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar, yeni ev tutana kadar yakınlarının yanın da ya da tahsis edilen yurtlarda kalacak. Binadaki dairesini boşaltan Hayrullah Tibet, "Kolonların patladığını duyduk, tedbir amaçlı boşaltıyoruz. Şimdi özel eşyalarımızı almaya başladık sonrasında da büyük eşyaları taşıyacağız" dedi. Gönül Sevim ise "Çok üzgünüz ama inşallah kazasız belasız bu duruma atlatacağız. Yetkililer izin verdiler, şimdi eşyalarımızı çıkarmaya başladık. Hızlıca binamızı tahliye edeceğiz" diye konuştu.
Çay Apartmanı Yöneticisi Gökhan Sarı da "Taşıyıcı kolonlarımız çatladığı için binamıza tahliye kararı alındı. Bina mühürlenmişti, tehlike devam ediyor ancak vatandaşların eşyaların alabilmeleri için mühür açıldı, hızlıca eşyaların tahliyesini yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Rize’de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor

Kaynak: DHA

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Rize'de yıkılma riski nedeniyle tahliye edilen binada oturanlar, eşyalarını boşaltıyor
Etiketler : Rize Belediyesi, Rize, Çay, Güncel

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