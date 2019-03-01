Rize
'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Çamlıhemişin ve İkizdere
ilçelerinde 1 metreye ulaşan kar kalınlığı, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kentin bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışının etkili olduğu yerlerden Çamlıhemişin ve İkizdere ilçeleri de beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede yer yer 1 metreye ulaştı. Kar yağışı sebebi ile araçların karla kaplı yolda çıkmakta zorlandığı görüldü. Havaların son günlerde güneşli geçtiği bölgede, ani bastıran ve dallarında açan çiçeklerin üzerine düşen kar, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.
Bu arada, Rize'de kar yağışı nedeniyle İkizdere ve İyidere
ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edilmişti.
Güncel
Kaynak: DHA