Haberler » Güncel » Rize'de yurt öğrencilerinden çevre temizliği - Haber

Rize'de yurt öğrencilerinden çevre temizliği

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Rize merkez yurtlarda kalan öğrenciler, Rize sahili ve şehir merkezinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

09.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:33Rize'de yurt öğrencilerinden çevre temizliği
Gençlik ve Bakanlığına bağlı merkez yurtlarda kalan öğrenciler, Rize sahili ve şehir merkezinde çevre temizliği gerçekleştirdi.
"Rize'mizi Kirletme" sloganıyla yaklaşık 100 öğrenci, yaklaşık 4 saat süren etkinlik sonunda 500 kilogram çevresel atık topladı.

Öğrencilerden Cemal Yılmazer, Rize'yi çok sevdiğini belirterek, "Yurtlarda kalan arkadaşlarımızla çevre ve doğa kirliliğine dikkat çekmek istedik. Daha temiz Rize için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir." diye konuştu.
Etkinlik sonunda öğrencilere çay ikram edildi.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden Yalçınkaya'ya Ziyaret - Haber
17:02 AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Kırıkhan'da - Haber
17:02 Yargıtay, Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı davasında kararını verdi - Haber
16:56 Kazım Kurt: "Eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Haber
16:55 İnönü'de şoförlere güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
9.12.2019 17:06:30