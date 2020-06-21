Rize'de yüzme alanına kafes balıkçılığına tepki

Rize'de yüzme alanına kafes balıkçılığına tepkiRİZE'nin Ardeşen ilçesinde denize girilebilecek tek noktanın açığında kafes balıkçılığı projesine karşı çıkan vatandaşlar, tepkileri denizde ve karada gösterdi.

21.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:00
Rize'de yüzme alanına kafes balıkçılığına tepki
RİZE'nin Ardeşen ilçesinde denize girilebilecek tek noktanın açığında kafes balıkçılığı projesine karşı çıkan vatandaşlar, tepkileri denizde ve karada gösterdi. Teknelerle denize açılanlara, kıyı şeridinde toplanan vatandaşlar da dövizler açarak destek verdi.
Ardeşen ilçesi Işıklı Mahallesinde denizde yapımı planlanan kafes balıkçılığı projesine karşı çıkan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Projenin yüzülebilir alan ve gelişmekte olan su sporları ile turizm faaliyetlerinin yapılacağı tek alanda planlandığını belirten ilçe sakinleri tekne ve balıkçı motorları ile denize açıldı. Teknelerde, 'Çocuklarımız için denizimize dokunmayın' pankartları açanlara kıyıda toplanan vatandaş da 'Biz çocuklar size sesleniyoruz, geleceğimiz ve sağlığımız olan denizimize dokunmayın' ve 'Denizine sahip çık' yazılı dövizler açarak destek verdi. Denizde teknelerle tur atanlar, alkışla tempo tuttu.
Ardeşen Kent Konseyi Başkanı Sevilay Yanılmaz, "Ardeşen'de yüzülebilir ve gelişmekte olan su sporlarının ve turizm faaliyetlerinin yapılabileceği alternatif başka alanımız yok. Ancak kafes balıkçılığı projesi için birçok alternatif alan var" dedi.
Yöre sakini Murat Kaptan da "Bizim çocukluğumuzdan beri büyüdüğümüz denizlerimize balık çiftliği yapılmak isteniyor. Biz yapıldığı yer itibariyle sıkıntı duyuyoruz. Yaz döneminde bizim hayatımız denizlerde geçiyor, bu kafesleri biz denizimizde istemiyoruz? diye konuştu.
Emine Kan ise "Denizimizde yüzmek istiyoruz" derken, Hatice Nebioğlu da "Buralar hep sahilde sahili bitti, şimdi bir ufak yüzmek için yerimiz kaldı. Onu da balıklara yem edecekler. Burada olup da denizde yüzmez mi insan, Antalya'ya gidiyor millet. Ne güzel denizimiz var, biz de keyfini sürelim? ifadelerini kullandı. Rize’de yüzme alanına kafes balıkçılığına tepki

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivil Toplum Kuruluşu, Ardeşen, Rize, Güncel, Haber

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