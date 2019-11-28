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Rize'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Rize'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

28.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:10Rize'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Rize Adliyesi önünde, Atıf Kenan'ın kullandığı 53 AAC 169 plakalı otomobil, trafiğin yavaşlaması nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önündeki Erol Akarsu yönetimindeki 61 EZ 588 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 61 EZ 588 plakalı otomobil savrularak İlyas Ataç idaresindeki 53 RU 390 plaka otomobil ile Arslan Özmen yönetimindeki 55 ABD 939 plaka otomobile çarptı.
Kazada Erol Akarsu, Gönül Büyük ile Sevilay, Erdem Evren ve Esra Kenan yaralandı.
Yaralılar, Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kısa süreli çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Rize, Güncel

Kaynak: AA

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