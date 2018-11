Rize'deki Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Yakalandı

15 Kasım 2018 Perşembe 14:49



Rize'de, tartıştığı dünürü ve damadını silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi, 4 yıl sonra İstanbul'da yakalandı.Atatürk Caddesi Dalyan mevkisinde, 17 Temmuz 2014'te, dünürü M.K. ve engelli damadı Y.E.K'yı silahla öldürdüğü öne sürülen O.K, 13 Kasım'da yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.K, Rize'deki Kalkandere L Tipi Cezaevine gönderilecek.OlayRize Atatürk Caddesi Dalyan mevkisinde, 17 Temmuz 2014'te, O.K. ile dünürü M.K. ve engelli damadı Y.E.K. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine O.K, M.K. ile tekerlekli sandalyedeki damadı Y.E.K'ye silahla ateş etmişti.M.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Y.E.K ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Olayın ardından kaçan O.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.