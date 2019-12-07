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Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor

Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yolun hemen kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor.

07.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:17Rize'deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor

'de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yolun hemen kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor.


Merkez Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 3 cephesinden 2'si ilgisizlik nedeniyle tamamen sarmaşıklarla kapandı. Geriye kalan tek cephesini de sarmaya başlayan sarmaşıklar nedeniyle ev ilginç bir görünüm kazandı.


Kimi insanlar için hoş görüntüye sahip olan ev bazı insanlar için ise fazla korkutucu. Evin korkunç göründüğünü dile getiren Paşa Gür isimli genç "Daha önce böyle bir ev hiç görmedim, çok ilginç, değişik. Böyle bir evde yaşamak istemem. Çok değişik, otların içinde bir ev resmen. Korkutucu bir ev" ifadelerini kullandı. - RİZE


Mustafa Kemal Atatürk, Tophane, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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