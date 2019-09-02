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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'nin Derepazarı ilçesinde aşırı yağış dolayısıyla toprak kayması meydana geldi.

02.09.2019 17:02 Rize'deki şiddetli yağış
Rize'nin Derepazarı ilçesinde aşırı yağış dolayısıyla toprak kayması meydana geldi.
İlçeye bağlı Yanıktaş Mahallesi ile Eriklimanı Küme Evleri bölgesindeki birer evde, şiddetli yağış sonucu hasar oluştu.
Güvenlik güçleri, hasar gören evleri tedbir amacıyla boşalttı.
İlçede farklı noktalarda meydana gelen heyelanlar, tarım arazilerine zarar verdi. Bazı yaş çay bahçelerine hafriyat doldu.
Kısa sürede olay yerine gelen Derepazarı Belediyesi ekipleri, tıkanan menfezlerin açılması için çalışma başlattı.

Derepazarı, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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