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Rize'deki şiddetli yağış

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından 16 kişi, tedbir amacıyla mahalleden çıkarıldı.

08.09.2019 15:18 Rize'deki şiddetli yağış
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından 16 kişi, tedbir amacıyla mahalleden çıkarıldı.
Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Habiboğlu Mahallesi'nde, şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldiğini söyledi.
Heyelan sonucu mahalle yolunun kapandığını ifade eden Öztürk, "O mahallede oturan 16 vatandaşımızı, heyelan nedeniyle evlerinde kalmaları riskli olduğundan patika yollardan jandarmamızın desteğiyle tahliye ettik. Başka herhangi bir sıkıntımız da yok." dedi.
Öztürk, yol açma çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Mehmet Öztürk, Çayeli, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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