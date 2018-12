Rize'deki Silahlı Saldırıda Yaralanan Polise, Müdürünün Şehadet Haberi Verildi

14 Aralık 2018 Cuma 16:36



14 Aralık 2018 Cuma 16:36

RİZE'de, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için camide mevlit okutuldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile birlikte yaralanan koruma polisi Yiğitcan Köksal'a, Verdi'nin şehadet haberi, tedavi gördüğü hastanede psikologlar eşliğinde verildi.İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülürken, Rize 'de Verdi için mevlit okutuldu. Sahil Camii'nde düzenlenen mevlit programına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap , Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı , Rize Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet teşkilatı ile çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunan programda, Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dua edildi.Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın, dua sırasında, şehit Verdi'nin, öleceğini hissetmiş gibi kendisini sık sık arayarak, dua istediğini söyledi.'RABB'İM ONLARI BİZE BAĞIŞLADI'Vali Kemal Çeber ise Rize halkının, şehit Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini söyledi. Saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Vali Çeber, "Ercan müdürümüz bağlı olduğu cihazlardan ayrıldı ama çok ağır bir ameliyat geçirdiği için biraz daha hassas takibi devam edecek. İlk hastaneye gittiği durumunda açıkçası ümitlerimizi zorlayan bir haldeydi. Elhamdülillah, o güne göre çok iyi durumda ama çok ağır bir ameliyat geçirdi. Allah doktorlarımızdan, sağlık personelinden razı olsun. Çok hassas takip ediyorlar. Biraz daha hassasiyet devam edecek. Yiğit Can koruma kardeşimizin durumu daha iyi. Uğradığım Ercan müdürümüz ile sorularıma işaret dili ile cevap verebilecek şekilde temas kurduk, sohbet ettik. Yiğit ile konuşarak sohbet ediyoruz. Onun durumu daha iyi. Rabb'im onları bize bağışladı" diye konuştu.EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ŞEHADET HABERİ VERİLDİVali Çeber, tedavisi süren koruma polisi Yiğit Can Polat 'a, müdürünün şehadet haberinin uzman psikologlar eşliğinde verildiğini belirterek, "Çok uzatmadan söylemek gerektiğini uzmanlar iletti. Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık. Psikoloğumuzun desteğiyle ailesi ile birlikte ilgili arkadaşlar kendisine konuyu izah etti. Yiğit Can ilk duyduğunda kötü oldu; ama toparlayacak, hepimiz toparlayacağız. O da öğrendi" dedi.- Rize