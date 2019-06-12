Rize'deki trafik kazası

Rize
'de dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.
Rize Valiliği karşısında, kullandığı otomobilin yol kenarında bulunan bariyerlere çarpışması sonucu ağır yaralanan Mehmet Mert
(29), kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Rize'den Artvin
istikametine seyreden Mehmet Mert yönetimindeki 53 DY 217 plakalı otomobil, Rize Valiliği karşısında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpmış, yaralanan sürücüsü Mert ile araçta bulunan Ümit Mert, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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