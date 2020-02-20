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Rize'deki virüs şüphesinde sevindirici haber Bakan Koca'dan geldi

Rize'de dün sabah korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan hastanın testleri negatif çıktı.

20.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:06Rize'deki virüs şüphesinde sevindirici haber Bakan Koca'dan geldi
'de dün sabah korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan hastanın testleri negatif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan test sonuçlarına göre hastanın mevsimsel grip olduğunu ve bugün taburcu edileceğini açıkladı.
Uzakdoğu ülkesi Tayland'da bir süre bulunduktan sonra Rize'ye gelen ve yüksek ateş şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan M.S.Y. isimli vatandaş korona virüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı. Dünden beri hastanede gözetim altında tutulan M.S.Y. için güzel haberi Sağlık Bakanı Fahretin Koca Verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Korona virüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın korona virüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek" dedi.
(Hasan Fehmi Demir/İHA)

fahrettin koca, Sabah, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

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