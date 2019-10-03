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Rize'den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı

Rize'den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdıORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir dağ evinin işletmesini yapan Rizeli Emre Alaçam, yaptığı lezzetli kuymakla müşterilerinin büyük beğenisini topluyor.

03.10.2019 09:22
Rize'den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı
ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir dağ evinin işletmesini yapan Rizeli Emre Alaçam, yaptığı lezzetli kuymakla müşterilerinin büyük beğenisini topluyor.
İlçenin Yokuşbaşı mevkisinde ladin ormanları içinde bulunan dağ evine gelenler, mutlaka kuymak yiyorlar. Özellikle hafta sonları ilginin oldukça iyi olduğunu dile getiren Emre Alaçam, Orduluların kuymağı sevdiğini söyledi.
Kısa sürede birçok kişinin kuymağı tatmak için dağ evine geldiğini ifade eden Alaçam, "Rize'den gelerek buradaki dağ evinin işletmesini yapmaya başladım. Etrafımda bulunan diğer işletmelerin yaptığının dışında menümüze kuymak ekledik. Buraya gelen müşterilerimiz kuymağı çok beğendi. Özellikle hafta sonları kuymağa oldukça yoğun ilgi var. Ordulular kuymağı çok sevdi" dedi.
Dağ evi müşterilerinden Kazim Cingirt ise kuymağın çok lezzetli olduğunu, herkesin bu tadı tatmasını istediğini ifade etti.
Rize'den geldi, Orduluları kuymakla tanıştırdı

Kabadüz, Alaçam, Ordu, Rize, Genel

Kaynak: İHA

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