Haberler » Güncel » Rize'den Siirt'e ziyaret - Haber

Rize'den Siirt'e ziyaret

Rize'den bir kafile, "Bu şehrin kadınları Rize-Siirt buluşması Projesi" kapsamında Siirt'i gezdi.

06.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:20 Rize'den Siirt'e ziyaret
'den bir kafile, "Bu şehrin kadınları Rize- buluşması Projesi" kapsamında Siirt'i gezdi.

Rize Ebrulu Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu öncülüğünde kente gelen kafile, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.
Siirt ve Rize arasında kurulan gönül ve kardeşlik köprülerinin bu projeyle daha da güçleneceğini belirten Atik, Valilik olarak projeye destek vereceklerini söyledi.

Cerrahoğlu ise proje ile Siirt ve Rize'deki kadınların başarılarını, hayattaki mücadelelerini, azimlerini, kadın gözüyle hayata kattıkları değerleri yansıtmayı amaçladıklarını belirtti.
Siirt'te çeşitli etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Cerrahoğlu, "6-8 Mart'ta kadınlara yönelik bir etkinliğimiz olacak. 16-19 Nisan'da ise Siirt'te bir kafileyi Rize'de misafir edeceğiz." dedi.

Heyet, Valilik ziyaretinin ardından kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Siirt, Rize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:31   MHP'li Öztürk: Başkent'te evimizden çıkamıyoruz - Haber
18:31   Amik Ovası sular altında - Haber
18:30   Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle 2 TIR çarpıştı - Haber
18:30   Borsa günü düşüşle tamamladı - Haber
18:30   Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
16:09   Adıyaman'da akraba iki aile arasında miras kavgası: 5 yaralı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
6.01.2020 18:33:28