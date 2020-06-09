RİZE Denizdeki domuzu tekne dalgasıyla karaya çıkarttı

Denizdeki domuzu tekne dalgasıyla karaya çıkarttıRİZE'nin Fındıklı ilçesinde, hobi olarak balıkçılık yapan Yaşar Tuna (58), boğulmak üzere olan domuzu, teknesiyle denizde dalga çıkararak kurtardı.

09.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:09
Denizdeki domuzu tekne dalgasıyla karaya çıkarttı
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, hobi olarak balıkçılık yapan Yaşar Tuna (58), boğulmak üzere olan domuzu, teknesiyle denizde dalga çıkararak kurtardı.
İlçede, hobi amaçlı balıkçılık yapan Yaşar Tuna, dün öğle saatlerinde balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Av dönüşü limana yaklaşan Tuna, denizde yüzen bir yaban domuzu gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Tuna, su yüzeyinde batıp çıkan domuzun kıyıya yönelmesi için teknesiyle manevra yapıp, dalga çıkarttı. Tuna'nın çabası sonucu yaban domuzu, yüzerek karaya ulaştı. Bir süre kayalıklarda bekleyen yaban domuzu, uzaklaşarak gözden kayboldu.
Teknesiyle dalga çıkartıp, denizde yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardımcı olan Tuna, bu anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
'ÖNCE KÖPEK SANDIM'
Yaban domuzunu önce köpek zannettiğini anlatan emekli bankacı Yaşar Tuna, "Dün öğleden sonra teknemle ağ atmaya gittim dönüşte sahilden bana doğru bir yaratık geldiğini gördüm. İlk bakışta ne olduğunu fark edemedim, değişik bir yaratıktı. Önce köpek sandım dikkatli baktığımda köpek değil domuz olduğunu gördüm. Domuzun ağzı çenesi burnu parçalanmış vaziyette denize açılmış gidiyor. 'Bu kıyıya geçemez' dedim. Biraz oyaladım denizde, sonra denizden çıkması ve kıyıya yönelmesi için tekneyle dalga yaptım. Yavaş yavaş sahile doğru yöneldi. Kayalıklara çıkıp, gözden kayboldu. Ormana doğru yöneldi" dedi. RİZE Denizdeki domuzu tekne dalgasıyla karaya çıkarttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fındıklı, Yaban, Güncel, Haber

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