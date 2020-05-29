RİZE Dereye uçan kamyonetin mahsur kalan sürücüsü kurtarıldı

Dereye uçan kamyonetin mahsur kalan sürücüsü kurtarıldıRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, dereye uçan kamyonetin sürücüsü Mustafa Kesimal (30) yaralandı.

29.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:59
Dereye uçan kamyonetin mahsur kalan sürücüsü kurtarıldı
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, dereye uçan kamyonetin sürücüsü Mustafa Kesimal (30) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan, ancak derenin karşı kıyısında mahsur kalan Kesimal itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası karayolunda meydana geldi. Mustafa Kesimal yönetimindeki 53 FL 159 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hala Deresi'ne uçtu. Yaralanan sürücü, kendi imkanları ile kamyonetten çıkıp, karşı kıyıya çıktı. Kamyonet ise derede yaklaşık 250 metre sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kesimal, itfaiye merdiveni ile kurtarılarak, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet ise ekipler tarafından dereden çıkarıldı. RİZE Dereye uçan kamyonetin mahsur kalan sürücüsü kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çamlıhemşin, İtfaiye, Güncel, Haber

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