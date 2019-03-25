Rize Doğu Karadeniz'de Bahar Karı, Yol Kapattı

Doğu Karadeniz
'de bahar karı, yol kapattı
Doğu Karadeniz'de bahar beklenirken yağan kar yolları kapattı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Rize
'nin Çamlıhemşin
ilçesinde ise bir grup doğa sever de yöresel çalgılardan tulum eşliğinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi.
Doğu Karadeniz'de dün etkili olan kar yağışı ile Trabzon
, Rize, Artvin
, Giresun
ve Ordu
'nun yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölge genelinde 40 dolayında köy yolu, kardan ulaşıma kapandı, bazı araçlar yollarda kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışma ile kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı. Rize'nin Ayder Yaylası Turizm Merkezileri'nde ise yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir grup doğa sever, yöresel çalgılardan tulum eşliğinde kar yürüyüşü gerçekleştirdi. Kar üzerinde yaklaşık 10 kilometre yürüyen grup, ateş yakıp ısındı, karın keyfini çıkardı.
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Kaynak: DHA