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RİZE Ekmeği drone ile aldırıyor

Ekmeği drone ile aldırıyorRİZE'nin Pazar ilçesinde yaşayan Murat Namlı koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca bakkala yolladığı drone aracılığı ile ekmek aldırıyor.

20.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:36
Ekmeği drone ile aldırıyor
RİZE'nin Pazar ilçesinde yaşayan Murat Namlı koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca bakkala yolladığı drone aracılığı ile ekmek aldırıyor. Pazar ilçesi Kirazlık mahallesinde yaşayan Murat Namlı koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca ilginç bir yolla ekmek aldırdı. Naiboğlu Sitesi'nin 9'uncu katında oturan Namlı droneyi 700 metre mesafedeki markete uçurdu. Market sahibi Şefik Büyükterzi'yi telefonla arayan Namlı verdiği ekmek siparişini dorone ye bağlamasını istedi. Droneye geri çağıran Namlı böylece ekmek almış oldu. Namlı "Evden çıkamayınca teknolojik imkanlardan yararlanıyorum "dedi. RİZE Ekmeği drone ile aldırıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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