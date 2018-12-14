Rize Emniyet Müdürlüğü'ne Vekaleten Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik Atandı

14 Aralık 2018 Cuma 13:44



14 Aralık 2018 Cuma 13:44

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında şehit edilmesi sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik atandı.Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında gerçekleşen silahlı saldırı sonrasında şehit düşmesinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten Orhan Çevik atandığı öğrenildi.İçişleri Bakanlığı tarafından Rize İl Emniyet Müdürlüğüne atama yapılıncaya kadar Çevik, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevinin yanı sıra Rize İl Emniyet Müdürlüğüne vekalet edecek. - RİZE